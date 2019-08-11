В Самаре мама ищет дочь, которая ушла с мальчиком с синими волосами

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-11T16:09:19+03:00

Девочка – блондинка. На ней в тот день была черная майка, черная ветровка с капюшоном и черные джинсы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

UPD: девочка нашлась, она сейчас дома.

В Самаре пропала 13-летняя девочка. Она ушла с мальчиком с синими волосами и до сих пор не вернулась. Забила тревогу мама пропавшей. Она опубликовала просьбу о помощи в паблике «Подслушано Самара».

- У меня пропала дочь. Ушла 10 августа с мальчиком с синими волосами. Её до сих пор нет. Максимализм детей на грани. Мальчик говорит, что посадил в такси, адреса не сказал. Отправил её в неизвестном направлении, с его слов, к приятелю, - говорится в сообщении.

Девочка – блондинка. На ней в тот день была черная майка, черная ветровка с капюшоном и черные джинсы.

Мама пропавшей просит всех, кто видел девочку, связаться с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU