2019-08-11T16:09:19+03:00
Общество

В Самаре мама ищет дочь, которая ушла с мальчиком с синими волосами

Ребенок пропал 10 августа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Девочка – блондинка. На ней в тот день была черная майка, черная ветровка с капюшоном и черные джинсы.Девочка – блондинка. На ней в тот день была черная майка, черная ветровка с капюшоном и черные джинсы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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UPD: девочка нашлась, она сейчас дома.

В Самаре пропала 13-летняя девочка. Она ушла с мальчиком с синими волосами и до сих пор не вернулась. Забила тревогу мама пропавшей. Она опубликовала просьбу о помощи в паблике «Подслушано Самара».

- У меня пропала дочь. Ушла 10 августа с мальчиком с синими волосами. Её до сих пор нет. Максимализм детей на грани. Мальчик говорит, что посадил в такси, адреса не сказал. Отправил её в неизвестном направлении, с его слов, к приятелю, - говорится в сообщении.

Девочка – блондинка. На ней в тот день была черная майка, черная ветровка с капюшоном и черные джинсы.

Мама пропавшей просит всех, кто видел девочку, связаться с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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