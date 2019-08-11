Специалисты расшифровали надпись на древней плите из Самарской области
В Самарской области расшифровали надпись на старинной плитке, которую нашли в Шигонах. Перевод текста специалистами приводит портал КТВ-Луч.
- Эту воду, для всеобщего использования по приказу консула Калоци Гизольфи и его стараниями до этого места доведенную, Франческо Фиески построил, и своей четырехугольной плитой украсил, - говорится на плите.
Напомним, необычная находка в Шигонском районе взволновала научное сообщество. Нашли плиту при реставрации здания, переданного некоммерческому фонду «Детский епархиальный образовательный центр «Учебный филиал «Шигонский» при храме во имя Архистратига Михаила» в начале июля, в траншее на глубине 20 метров. Плита может быть наследием Древнего Рима. Такие камни закладывали в городах в средневековой Италии.
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ИСТОЧНИК KP.RU