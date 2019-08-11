В Самаре водитель автобуса проволок беременную женщину по асфальту
В Самаре поездка местной жительницы на автобусе чуть не закончилась трагедией. Когда женщина выходила из общественного транспорта, водитель неожиданно закрыл дверь и зажал ногу самарчанки. После этого автобус продолжил движение – женщина упала, машина проволокла ее но асфальту. Об этом сообщает мама пострадавшей.
- Ребенок, внук, вышел из автобусам первым, его на остановке встретил папа. Следом вышла дочь. Когда она одной ногой была на тротуаре, двери закрылись и автобус поехал. Ногу, кроссовок, зажало в дверях, дочь потеряла равновесие и упала, автобус продолжил движение и немного проволочил ее, руками она касалась асфальта. Её муж сразу закричал, чтобы остановили автобус, двери открыли, дочь встала, - рассказала самарчанка.
Женщина после случившегося отправилась к врачу. К счастью, негативных последствий удалось избежать.
В департаменте транспорта перед семьей пострадавшей женщины уже извинились.
- Приносим искренние извинения за оплошность водителя. Инструктаж будет обязательно проведён, - заверили власти.
ИСТОЧНИК KP.RU