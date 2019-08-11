2019-08-11T22:02:44+03:00
Общество

Дожди и холодная погода в Самарской области будут до среды

Столбики термометров в первой половине рабочей недели не будут подниматься выше +19, за редким исключением
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Жара не спешит возвращаться в наш регион.Жара не спешит возвращаться в наш регион.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Холодная погода и дожди в Самарской области задержатся как минимум до среды. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

- В регионе будет облачно с прояснениями и переменная облачность. Столбики термометров не поднимутся выше +19, только местами до +24, - говорится на сайте Гидрометцентра.

В понедельник, 12 августа, будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью +8… +13, днем +12… +17. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Во вторник, 13 августа, синоптики существенных осадков не ожидают, будет переменная облачность и западный ветер, который будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6… +11. Днем +14… +19.

В среду, 14 августа, ожидают переменную облачность, днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью +6… +11, днем +14… +19, местами до +24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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