2019-08-12T08:15:44+03:00
Общество

В Самаре расправились с нелегальной партией красной икры и раков

У предпринимателя не нашлось документов на товар
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предприниматель привез в Самару около 100 кг красной икры и 31 кг раков без документовПредприниматель привез в Самару около 100 кг красной икры и 31 кг раков без документовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Самаре лишили товара предпринимателя, который нелегально завез в город партию морепродуктов. Бизнесмен, не имея никаких разрешительных документов, планировал реализовать в областной столице 31 кг речных раков, 95 кг красной икры и свежемороженых морских гребешков.

- В отношении предпринимателя было вынесено постановление об административном правонарушении «Хранение, реализация подконтрольной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов». Вся партия морепродуктов была изъята, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Незаконно завезенные в Самару раки и красная икра были уничтожены. За нарушение ветеринарного законодательства предпринимателю грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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