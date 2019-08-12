В Самаре расправились с нелегальной партией красной икры и раков

СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-12T08:15:44+03:00

Предприниматель привез в Самару около 100 кг красной икры и 31 кг раков без документов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У предпринимателя не нашлось документов на товар

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В Самаре лишили товара предпринимателя, который нелегально завез в город партию морепродуктов. Бизнесмен, не имея никаких разрешительных документов, планировал реализовать в областной столице 31 кг речных раков, 95 кг красной икры и свежемороженых морских гребешков.

- В отношении предпринимателя было вынесено постановление об административном правонарушении «Хранение, реализация подконтрольной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов». Вся партия морепродуктов была изъята, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Незаконно завезенные в Самару раки и красная икра были уничтожены. За нарушение ветеринарного законодательства предпринимателю грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU