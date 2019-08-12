2019-08-12T08:26:51+03:00
Происшествия

Житель Самары украл у знакомого карабин и пошел грабить магазин

Добычей разбойника стали более 8 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Злоумышленника задержали неподалеку от места преступленияЗлоумышленника задержали неподалеку от места преступленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно в Железнодорожном районе Самары произошло вооруженное нападение на магазин. В одну из торговых точек на улице Красноармейской зашел мужчина с предметом, похожим на автомат, и потребовал отдать наличность. Посетитель забрал более 8 тысяч рублей и ушел.

- Работница магазина сразу же сообщила о случившемся в полицию. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны заметили недалеко от места преступления похожего мужчину, но уже без оружия. Он попытался убежать от правоохранителей, но был задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленником оказался 27-летний неоднократно судимый житель Самары. Он сознался в содеянном и показал, где спрятал оружие. К слову, карабин мужчина похитил у своего знакомого. В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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