Жительница Тольятти умерла и уставила родственнику в наследство долги по «коммуналке»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-12T09:09:53+03:00

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В Тольятти местному жителю пришлось выплачивать чужой долг в 130 тысяч рублей по коммунальным платежам. Такую большую сумму накопила родственница мужчины. К сожалению, сама она его погасить не смогла, потому что скончалась.

- Житель Тольятти планировал оформить квартиру в наследство. Однако не смог этого сделать, потому что на жилплощадь был наложен запрет на регистрационные действия. Только это побудило мужчину поскорее оплатить долг, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Тольяттинец полностью выплатил всю положенную сумму, после чего запрет с квартиры был снят и было окончено исполнительное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU