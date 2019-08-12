Жительница Тольятти умерла и уставила родственнику в наследство долги по «коммуналке»
В Тольятти местному жителю пришлось выплачивать чужой долг в 130 тысяч рублей по коммунальным платежам. Такую большую сумму накопила родственница мужчины. К сожалению, сама она его погасить не смогла, потому что скончалась.
- Житель Тольятти планировал оформить квартиру в наследство. Однако не смог этого сделать, потому что на жилплощадь был наложен запрет на регистрационные действия. Только это побудило мужчину поскорее оплатить долг, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Тольяттинец полностью выплатил всю положенную сумму, после чего запрет с квартиры был снят и было окончено исполнительное производство.
ИСТОЧНИК KP.RU