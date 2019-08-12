Регбийный клуб «Самара» вышел в плей-офф Высшей лиги

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-12T09:30:00+03:00

Сейчас команда не финансируется ни из бюджета региона, ни спонсорами. Поиски денег идут, но пока безрезультатно. Фото: РК "Самара"

Однако пока не ясно, сыграет ли команда в играх на вылет – все упирается в финансы

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Регбийный клуб «Самара» пробился в плей-офф Высшей лиги (второго в системе регбийных дивизионов страны). В воскресенье, 11 августа, «горожане» обыграли в Перми «Витязь». Встреча закончилась со счетом 13:3 в пользу «Самары». Об этом сообщает официальная страница Высшей регбийной лиги Вконтакте.

- Соперники сразу начали показывать открытую и активную игру. Что примечательно – с темпом, достойным Премьер-лиги, - отметили в Высшей лиге.

Как ранее сообщала «КП-Самара», матч мог не состояться из-за того, что у РК «Самара» не было денег, чтобы поехать в Пермь. Однако средства удалось найти. Но финансовые проблемы у «Самары» остаются. Как стало известно корреспонденту сайта samara.kp.ru, из-за них клуб может не принять участие в плей-офф.

Напомним, сейчас команда не финансируется ни из бюджета региона, ни спонсорами. Поиски денег идут, но пока безрезультатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU