В Самаре на берегу Волги могут построить новую церковь
В Самаре местная религиозная организация попросила для себя у администрации участок земли в Октябрьском районе. Она хочет занять территорию площадью 3,7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
- Приход храма в честь святителя Митрофана епископа Воронежского Самарской и Сызранской епархии РПЦ обратился за предоставлением условно разрешенного вида использования земельного участка в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага и улиц Новомайской и Жуковского, - говорится в проекте постановления мэрии Самары.
Как именно религиозная организация планирует использовать этот участок, пока не известно. Возможно, там построят новую церковь.
ИСТОЧНИК KP.RU