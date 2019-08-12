2019-08-12T09:37:52+03:00
Общество

В Самаре на берегу Волги могут построить новую церковь

Под эти цели могут отдать участок площадью 3,7 тысяч кв.м
Анастасия ФИЛАТОВА
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Религиозной организации могут дать пользоваться участком в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки ВолгиРелигиозной организации могут дать пользоваться участком в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги
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В Самаре местная религиозная организация попросила для себя у администрации участок земли в Октябрьском районе. Она хочет занять территорию площадью 3,7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

- Приход храма в честь святителя Митрофана епископа Воронежского Самарской и Сызранской епархии РПЦ обратился за предоставлением условно разрешенного вида использования земельного участка в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага и улиц Новомайской и Жуковского, - говорится в проекте постановления мэрии Самары.

Как именно религиозная организация планирует использовать этот участок, пока не известно. Возможно, там построят новую церковь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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