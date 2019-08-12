В Самаре мошенники ходят по домам и настойчиво предлагают заменить счетчики воды

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-12T09:54:14+03:00

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В Самаре вновь активизировались «коммунальные» мошенники. Они ходят по домам и настойчиво предлагают срочно провести поверку или замену счетчиков, а иногда специально портят пломбы.

- К нам поступают звонки от встревоженных абонентов всех районов Самары. Важно не поддаваться на манипуляции и не пускать таких людей в дом! Агрессивный напор и призывы к немедленным действиям – отличительные признаки мошенников, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

В компании отмечают, что их сотрудники не ходят по квартирам и не обзванивают людей. Установкой и заменой счетчиков они занимаются только после того, как абонент подаст заявление или позвонит в коммунальную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU