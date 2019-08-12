Около Кошелев-Парка водитель Porsche снес столб и вылетел с дороги
По словам очевидцев, автомобилист потерял сознание
Фото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Днем в воскресенье, 11 августа, на въезде в Самару произошло «дорогое» ДТП. Водитель автомобиля Porsche снес столб и вылетел с дороги. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
- Авария произошла по дороге в жилой район Кошелев-Парк. Вроде бы водитель сознание потерял, поэтому и съехал с дороги, - рассказали свидетели происшествия.
Пока информации о состоянии водителя нет. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU