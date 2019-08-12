Около Кошелев-Парка водитель Porsche снес столб и вылетел с дороги

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-12T10:17:13+03:00

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Днем в воскресенье, 11 августа, на въезде в Самару произошло «дорогое» ДТП. Водитель автомобиля Porsche снес столб и вылетел с дороги. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- Авария произошла по дороге в жилой район Кошелев-Парк. Вроде бы водитель сознание потерял, поэтому и съехал с дороги, - рассказали свидетели происшествия.

Пока информации о состоянии водителя нет. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU