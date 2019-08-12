На озере в Самарской области утонула 43-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-12T10:38:00+03:00

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В Самарской области произошло ЧП на воде. В озере неподалеку от поселка Новопавловка Красноармейского района утонула 43-летняя женщина.

- Тело погибшей нашли утром в субботу, 10 августа. Из воды ее доставали водолазы поисково-спасательной службы, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Обстоятельства гибели женщины пока не известны. Сейчас причины происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU