На озере в Самарской области утонула 43-летняя женщина
Тело погибшей нашли неподалеку от поселка Новопавловка
Водолазы нашли тело женщины утром 10 августаФото: Рустем АХУНОВ
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В Самарской области произошло ЧП на воде. В озере неподалеку от поселка Новопавловка Красноармейского района утонула 43-летняя женщина.
- Тело погибшей нашли утром в субботу, 10 августа. Из воды ее доставали водолазы поисково-спасательной службы, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Обстоятельства гибели женщины пока не известны. Сейчас причины происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU