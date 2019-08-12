АВТОВАЗ вышел из корпоративного отпуска и возобновил работу

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-12T10:55:38+03:00

Рабочие заводов в Тольятти и Ижевске отдыхали в течение трех недель

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В понедельник, 12 августа, АВТОВАЗ вышел из корпоративного отпуска. Рабочие заводов в Тольятти и в Ижевске вновь занялись производством автомобилей.

Напомним, что на заводе в Тольятти занимаются выпуском таких моделей Lada, как Granta, Largus, Xray, Vesta Sport, Lada 4x4, а также автомобилей Renault Logan и Sandero, Datsun on-Do и mi-DO.

Отметим, что корпоративный отпуск на предприятиях АВТОВАЗа стартовал 22 июля. Он продлился три недели. В это время на заводах компании проводилась плановая модернизация оборудования, а также различные ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU