2019-08-12T11:08:11+03:00
Спорт

Решать, переименовывать ли «Самара Арену» в «Космос Арену», будут с учетом мнения горожан

Пока вопрос переименования на повестке дня не стоит
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Стало известно, когда «Самара Арену» передадут на баланс региона. Это случится в четвертом квартале 2019 года.Стало известно, когда «Самара Арену» передадут на баланс региона. Это случится в четвертом квартале 2019 года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Самара Арену» могут переименовать в «Космос Арену». Однако перед этим власти планируют спросить мнение горожан. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, его слова приводит ТАСС.

- Этот вопрос необходимо решать с учетом пожеланий самих самарцев. Возможно, мы еще вернемся к этому вопросу, учитывая тот факт, что Самара является космической столицей России, - отметил Азаров.

Кроме того, стало известно, когда «Самара Арену» передадут на баланс региона. Это случится в четвертом квартале 2019 года. Сейчас стадион находится в управлении ФГУП «Спорт Ин». Для управления ареной создадут государственное автономное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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