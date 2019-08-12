Решать, переименовывать ли «Самара Арену» в «Космос Арену», будут с учетом мнения горожан
«Самара Арену» могут переименовать в «Космос Арену». Однако перед этим власти планируют спросить мнение горожан. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, его слова приводит ТАСС.
- Этот вопрос необходимо решать с учетом пожеланий самих самарцев. Возможно, мы еще вернемся к этому вопросу, учитывая тот факт, что Самара является космической столицей России, - отметил Азаров.
Кроме того, стало известно, когда «Самара Арену» передадут на баланс региона. Это случится в четвертом квартале 2019 года. Сейчас стадион находится в управлении ФГУП «Спорт Ин». Для управления ареной создадут государственное автономное учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU