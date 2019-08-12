Решать, переименовывать ли «Самара Арену» в «Космос Арену», будут с учетом мнения горожан

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-12T11:08:11+03:00

Стало известно, когда «Самара Арену» передадут на баланс региона. Это случится в четвертом квартале 2019 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока вопрос переименования на повестке дня не стоит

Изменить размер текста: A A

«Самара Арену» могут переименовать в «Космос Арену». Однако перед этим власти планируют спросить мнение горожан. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, его слова приводит ТАСС.

- Этот вопрос необходимо решать с учетом пожеланий самих самарцев. Возможно, мы еще вернемся к этому вопросу, учитывая тот факт, что Самара является космической столицей России, - отметил Азаров.

Кроме того, стало известно, когда «Самара Арену» передадут на баланс региона. Это случится в четвертом квартале 2019 года. Сейчас стадион находится в управлении ФГУП «Спорт Ин». Для управления ареной создадут государственное автономное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU