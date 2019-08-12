2019-08-12T11:36:05+03:00
Общество

В Самаре возле «Колизея» затапливает улицу Ташкентскую

Прямо на проезжей части из-под асфальта течет вода [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Алексей ШляховФото: Алексей ШляховФото: Twitter.com
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Утром в понедельник, 12 августа, в Кировском районе Самары произошла коммунальная авария. Из-под асфальта на улице Ташкентской около ТЦ «Колизей» полилась вода и начала затапливать проезжую часть.

- У нас опять прорыв. Новая дорога по улице Ташкентской. А ведь был новый красивый асфальт, - написал в Твиттере местный житель.

Глава Кировского района Игорь Рудаков посоветовал самарцу обратиться с этой проблемой в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог, а также к замминистру Андрею Спиридонову. Вероятно, утечка на сетях могла произойти из-за строительных работ на улице Ташкентской. Пока в минтрансе ситуацию не комментируют.

В Самаре затопило проезжую часть на улице Ташкентской 12.08.2019. У нас опять прорыв, новая дорога по ул. Ташкентская. @UM27kirovsky @Rudakov_i_a @sks_rks @adm_kir63 https://t.co/VwdgP6qVsl

ИСТОЧНИК KP.RU

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