В Самаре водитель «Шевроле» не уступил дорогу на перекрестке и отправил свою пассажирку в больницу

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-12T11:51:25+03:00

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В воскресенье, 11 августа, около 19:50 на улице Камчатской в Самаре произошло ДТП. Там столкнулись автомобили «Лада Веста» и «Шевроле». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 34-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны улицы Литвинова в направлении Зубчаниновского шоссе, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с «Вестой» под управлением 34-летнего мужчины, - рассказали полицейские.

В результате произошедшего пострадала пассажирка «Шевроле». Ее госпитализировали в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU