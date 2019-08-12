2019-08-12T12:15:21+03:00
Общество

Стало известно, что творится на «заколдованном» Маяковском спуске в Самаре

Кто-то по ночам ведет там строительные работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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На Маяковском спуске возводят модульное зданиеНа Маяковском спуске возводят модульное зданиеФото: Twitter.com
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Жители Самары вновь сообщают о том, что в районе Маяковского спуска продолжаются какие-то строительные работы. При этом ранее мэрия города заявила, что не допустит их.

- Еще вчера второго этажа не было! Маяковский спуск как строили, так и строят. Только, похоже, по ночам, - написал в Твитттере местный житель.

Глава Ленинского района Елена Бондаренко сообщила, что, по данным ГИСН Самарской области, данное сооружение не является капитальным. Также чиновники собираются направить иск в суд и обращение в Росреестр. К «таинственной» истории со стройкой на Маяковском спуске намерен подключиться и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Какая-то мистическая история. Власти говорят, что никакой стройки здесь быть не должно. Застройщик себя никак не идентифицирует. Но по ночам что-то на площадке происходит зловещее. Надо самому посмотреть на это заколдованное место, - заявил народный избранник.

Между тем в соцсетях нашелся человек, который разъяснил, что же творится на спорном участке. Он сказал, что там планируется благоустроить территорию стоянки, а модульное здание — это будущая точка по продаже полезных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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