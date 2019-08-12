Коллектив «АКОМ» принял участие в «Жигулевской вишне»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-12T12:45:43+03:00

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В Ширяево дружная команда «АКОМ» прибыла под корпоративным флагом, который был установлен над палаткой, где взрослые и дети с удовольствием общались в неформальной обстановке, провели веселый тимбилдинг и, конечно, угостились вкусной выпечкой. Кроме гастрономических удовольствий на фестивале работали игровые и спортивные площадки, мастер-классы по народным ремеслам, выступали различные творческие коллективы и специальный гость праздника Сергей Войтенко. Все желающие могли сделать красивые снимки в специальной фотозоне, приобрести сувениры.

Но кульминацией массового гуляния стал конкурс вишневых пирогов. «АКОМ» выступил в качестве спонсора главного фестивального мероприятия. Под бурные аплодисменты Президент Группы компаний «АКОМ» Н.М. Игнатьев вручил специальные призы победителям. После церемонии награждения все желающие смогли попробовать пироги, приготовленные для конкурса.

Мероприятие стало очередным подтверждением того, что для всех сотрудников «АКОМ» компания является не только местом работы, но и дружной большой семьей, с которой в радость и совместный труд, и совместный отдых. Даже погода, вопреки ожиданиям подарившая удивительно солнечный и жаркий день, была на стороне «акомовцев»! Участие в таких праздниках как «Жигулевская вишня», способствует формированию особого корпоративного духа, единства, сплоченности, наполняет позитивной энергией.

ИСТОЧНИК KP.RU