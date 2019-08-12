В Самаре назначили нового главу департамента физической культуры и спорта

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-12T12:50:29+03:00

Главным по спорту в Самаре теперь будет Дмитрий Чеканов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководителя ведомства официально представили 12 августа на совещании в мэрии

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В Самаре назначили нового руководителя департамента физической культуры и спорта. Этот пост занял Дмитрий Чеканов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В понедельник, 12 августа, глава Самары Елена Лапушкина официально представила нового руководителя ведомства на совещании в мэрии.

Напомним, что ранее пост главы департамента физической культуры и спорта занимал Андрей Вдовин. Он покинул данную должность в январе этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU