2019-08-12T12:53:26+03:00
Спорт

«Крылья Советов» сыграют с «Ростовом» в той же форме, в которой обыграли южан в прошлом году

Матч начнется в 21:00 по самарскому времени
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На игру самарцы выйдут в голубых футболках и темных шортах.На игру самарцы выйдут в голубых футболках и темных шортах.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» и «Ростов» определились, в какой форме они выйдут на матч 5 тура РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 12 августа, на стадионе «Ростов Арена». На игру самарцы выйдут в голубых футболках и темных шортах. Примечательно, что это форма прошлого сезона, в которой «КС» обыграли подопечных Карпина на «Ростов Арене» 1:0. Единственный мяч тогда забил лидер гонки бомбардиров РПЛ Александр Соболев.

«Ростов» выйдет на игру в желтых майках и синих шортах.

«Ростов» выйдет на игру в желтых майках и синих шортах. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Ростов» выйдет на игру в желтых майках и синих шортах.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Встреча начнется в 21:00 по самарскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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