2019-08-12T13:14:02+03:00
Общество

В Самарской области к концу недели потеплеет до 30 градусов

Дожди начнут ослабевать, а потом вовсе прекратятся
Анастасия ФИЛАТОВА
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В четверг дожди покинут регион и уступят место сухой и жаркой погодеВ четверг дожди покинут регион и уступят место сухой и жаркой погодеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области на этой рабочей неделе. По данным Приволжского УГМС, до среды, 14 августа, в регионе будет прохладно и дождливо, а вот к выходным воздух может прогреться до 30 градусов.

Так, во вторник, 13 августа, местами по области пройдет небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха составит 15...20 °C.

В среду, 14 августа, существенных осадков не ожидается. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров поднимутся до 19...24 °C. В четверг, 15 августа, ожидается сухая и жаркая погода. Ветер будет неустойчивый и слабый. Температура воздуха повысится до 25...30 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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