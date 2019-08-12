2019-08-12T13:51:20+03:00
Общество

Автозаводское шоссе в Тольятти оставят без островка безопасности

Речь идет об участке в районе психоневрологического диспансера
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация ТольяттиФото: администрация Тольятти
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В Тольятти продолжается ремонт участка Автозавдоского шоссе. Его обновляют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Фрезерование дороги выполнено на 100%, выравнивающий слой уложен примерно на 65-70%. К укладке верхнего слоя приступим, как только установим бортовой камень. Также здесь запланирован демонтаж островка безопасности на разделительной полосе в районе психоневрологического диспансера. Он мешает движению, сужает проезжую часть. Светофор там останется, его убирать не будем, - отметил начальник участка подрядной организации «Автодоринжиниринг» Андрей Напалков.

По проекту на Автозаводском шоссе планируется заменить асфальт на площади 47 тысяч кв.м, а также посадочные площадки, тротуарные дорожки и бортовые камни. Кроме того, вдоль дороги будут установлены консольные опоры и новые знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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