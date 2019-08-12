2019-08-12T14:28:13+03:00
Происшествия

Появилось видео момента страшного ДТП по Самарой, в котором погиб молодой водитель «Ауди»

24-летний автомобилист выехал на «встречку» и столкнулся с «Киа Рио»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Игорь Романов / ДТП 163 СамараФото: Игорь Романов / ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Утром в воскресенье, 11 августа, на трассе «СамараБугуруслан» в Самарской области произошло смертельное ДТП. Там между поселками Кротовка и Георгиевка столкнулись Audi и Kia Rio. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- За рулем иномарки находился 24-летний молодой человек. Он, двигаясь со стороны Самары в направлении Бугуруслана, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобилист столкнулся с «Киа Рио» под управлением 34-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель «Ауди» скончался на месте. Второй участник ДТП получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. Отметим, что момент аварии попал на видеорегистратор водителя «Киа Рио». Удар был очень сильный. У «Ауди» снесло всю левую сторону. Сейчас полицейские продолжают разбираться в происшествии.

Момент смертельного ДТП на трассе Самара - Бугуруслан 11.08.2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

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