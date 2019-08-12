В Самарскую область приедут несколько десятков художников, чтобы запечатлеть красоты Ширяево

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-12T14:42:25+03:00

Деятели искусства прибудут в регион на поезде уже в эти выходные

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В Самарской области впервые запускают межрегиональный проект «Поезд на пленэр», который соберет несколько десятков художников и творческих путешественников. Гости из других регионов прибудут на железнодорожный вокзал Самары в эти выходные, 17 и 18 августа.

- Пленэр в переводе с французского языка означает рисование на открытом воздухе. Вот и наши гости приедут в село Ширяево, чтобы запечатлеть его самые живописные места, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Предполагается, что в Самарскую область прибудут около 30 ведущих профессиональных художников и примерно 70 творческих путешественников из Пензы, Уфы, Оренбурга, Казани, Ярославля, а также из Орска и Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU