Житель Сызрани на 4,5 года отправится в колонию за выращивание и сбыт марихуаны

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-12T15:01:01+03:00

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В Самарской области вступил в силу приговор в отношении жителя Сызрани, который занимался выращиванием, хранением и сбытом марихуаны в крупных размерах.

- Мужчина был задержан с поличным 31 октября 2018 года. При обыске на его приусадебном участке был найден 21 куст конопли, а в жилых и подсобных помещениях — более 5,8 кг продукции, приготовленной к сбыту, и фасовочные материалы, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

В июне этого года суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года лишения свободы. Однако, учитывая то, что сызранец не отбыл ранее назначенное наказание, то его приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU