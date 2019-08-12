Житель Сызрани на 4,5 года отправится в колонию за выращивание и сбыт марихуаны
В Самарской области вступил в силу приговор в отношении жителя Сызрани, который занимался выращиванием, хранением и сбытом марихуаны в крупных размерах.
- Мужчина был задержан с поличным 31 октября 2018 года. При обыске на его приусадебном участке был найден 21 куст конопли, а в жилых и подсобных помещениях — более 5,8 кг продукции, приготовленной к сбыту, и фасовочные материалы, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.
В июне этого года суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года лишения свободы. Однако, учитывая то, что сызранец не отбыл ранее назначенное наказание, то его приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU