В Самаре до конца лета на набережной и в парках будет выступать духовой оркестр

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-12T15:49:47+03:00

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В Самаре до конца августа жителей и гостей города будут ждать музыкальные выходные. Перед самарцами будут выступать муниципальный концертный духовой оркестр под руководством Марка Когана и группа «Джаз-Вояж» под руководством Андрея Беспалова.

- Бесплатные концерты можно послушать в Струковском саду, на набережной, в парках 50-летия Октября и Победы. В программе — произведения таких композиторов, как Матвей Блантер, Дюк Элингтон, Джон Леннон и Пол Маккартни, Тото Кутуньо, Франс Лей, Виктор Лебедев, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

В эту субботу, 17 августа, духовой оркестр выступит в 18:00 на Ярмарочном спуске набережной реки Волги, 24 и 31 августа - в Струковском саду, а 18 и 25 августа — в парке 50-летия Октября. Что касается группы «Джаз-Вояж», то 17 августа музыкантов можно будет увидеть в Струковском саду, 18, 24 и 31 августа — в парке Победы, а 30 августа они выступят в Загородном парке.

ИСТОЧНИК KP.RU