2019-08-12T16:04:32+03:00
Происшествия

В Самарской области сотрудники ФСБ нашли на дачах лабораторию по производству «синтетики»

Выпуск незаконных веществ организовали двое местных жителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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В Самарской области силовики накрыли лабораторию по производству синтетических наркотиков. Она работала в одном из дачных массивов Ставропольского района.

- 8 августа были задержаны двое организаторов незаконного производства. Это жители региона 1992 года рождения, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

Правоохранители нашли у молодых людей мефедрон общей массой более 6 кг, а также химические реагенты и прекурсоры общей массой более 700 кг. Кроме того, силовики изъяли из нарколаборатории оборудование для производства запрещенных веществ.

У молодых людей изъяли более 6 кг мефедрона

У молодых людей изъяли более 6 кг мефедрона

ИСТОЧНИК KP.RU

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