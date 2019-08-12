Жителей Самарской области зовут в осенние круизы

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-12T16:11:06+03:00

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Жителей Самарской области приглашают в осенние путешествия по России. Золотое кольцо, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Астрахань. Круизы пройдут на теплоходах «Созвездия». Организует путешествия круизный центр «Инфофлот».

- Круиз или школа? Выбирать не придется, - вы можете немного продлить каникулы или, наоборот, отпраздновать начало учебного года в круизах с возвращением в воскресенье 1-го сентября и не опоздать на линейку! Круизы от 3-х до 25 дней, - рассказали в «Инфофлоте».

В стоимость уже включены проживание в каюте, питание «Полный пансион» и праздничный ужин в первый день круиза, экскурсии по маршруту, развлекательная программа.

С акциями и скидками, а также со списком круизов и ценами можно познакомиться на сайте «Инфофлота».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU