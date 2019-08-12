В Самарской области почти 45 млн рублей направят на покупку жилья для медиков
Правительство Самарской области собирается потратить 44,8 млн рублей на покупку квартир. Благоустроенные жилые помещения планируют приобрести для медицинских работников. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.
- Подготовку и реализацию бюджетных инвестиций для приобретения недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области планируется провести в 2019 году, - говорится в документе.
Всего власти региона намерены закупить для медиков 39 квартир. Они будут однокомнатные площадью не менее 33 кв.м и двухкомнатные площадью не менее 42 кв.м. Жилье приобретут для работников здравоохранения в Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Нефтегорске, Октябрьске и в селе в Приволжье.
ИСТОЧНИК KP.RU