2019-08-12T16:51:36+03:00
Общество

В Самарской области почти 45 млн рублей направят на покупку жилья для медиков

Власти региона намерены приобрести 39 однокомнатных и двухкомнатных квартир
Анастасия ФИЛАТОВА
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Квартиры для медиков приобретут в Тольятти, Сызрани и ОктябрьскеКвартиры для медиков приобретут в Тольятти, Сызрани и ОктябрьскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство Самарской области собирается потратить 44,8 млн рублей на покупку квартир. Благоустроенные жилые помещения планируют приобрести для медицинских работников. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

- Подготовку и реализацию бюджетных инвестиций для приобретения недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области планируется провести в 2019 году, - говорится в документе.

Всего власти региона намерены закупить для медиков 39 квартир. Они будут однокомнатные площадью не менее 33 кв.м и двухкомнатные площадью не менее 42 кв.м. Жилье приобретут для работников здравоохранения в Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Нефтегорске, Октябрьске и в селе в Приволжье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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