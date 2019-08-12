В ООО «СамараАвтоГаз» усомнились в достоверности информации о ЧП с беременной женщиной

СЕГОДНЯ 18:14 2019-08-12T18:14:07+03:00

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В «СамараАвтоГаз» дополнительно прокомментировали ситуацию с беременной женщиной в Самаре. Напомним, в воскресенье, 11 августа в твиттере появилась сообщение о ЧП с участием самарчанки в интересном положении. Когда она выходила из автобуса, водитель ее не заметил и закрыл дверь, зажав ногу женщины. Машина поехала и протащила за собой женщину. Об этом сообщала мама пострадавшей. Однако в пресс-службе ООО «СамараАвтоГаз» эту информацию не подтвердили.

- На сегодняшний день информация о происшествии не подтверждена. Есть вероятность, что информация не соответствует действительности. Данных о пострадавшей пассажирке также нет, - сообщили в компании.

Как был ли девушка? Журналисты «КП-Самара» продолжают выяснять все обстоятельства случившего.

ИСТОЧНИК KP.RU