В Сызрани некоторые районы города останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 20:01 2019-08-12T21:35:43+03:00

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Во вторник, 13 августа, некоторые жители Сызрани останутся без холодной воды. Как сообщает ЕДДС города со ссылкой на ООО «Сызраньводоканал», с 6.30 и до 22 часов воды не будет в районах Кирпичного завода, 78 Центральной инженерной базы, Промышленного рынка и в районе «Питера».

В этот же день запланированы работы на Монгоре. С 9.00 и до 13.00 не будет холодной воды на проспекте 50 лет Октября, в домах №16, 18, 22, 24 и на проспекте Космонавтов в доме №22.

ИСТОЧНИК KP.RU