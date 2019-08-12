2019-08-12T22:08:24+03:00
Дом. Семья

В Самаре будут судить ветеринаров, по вине которых умерла кошка

Хозяйка считает, что причиной смерти ее любимицы стала халатность врачей
Евгения ВАСИНА
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Будет судБудет судФото: Архив "КП"
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Жительница Самары пожаловалась на специалистов ветеринарных клиник города. Как сообщает guberniatv.ru, самарчанка уверена, что ее любимая кошка умерла от безответственного отношения ветеринарных медиков к работе.

У кошки породы канадский сфинкс началась аллергия на корм. За консультацией женщина обратилась в несколько известных ветклиник города. Однако, по мнению женщины, там не смогли поставить верный диагноз, но назначили лекарства.

Кошке стало хуже, ей откачивали жидкость из легких и даже делали переливание крови, каждый раз назначали новые лекарства, но лучше не становилось. После одной из процедур по откачке жидкости из легких кошка умерла. В ветклинике предложили провести бесплатное вскрытие.

Женщина сделала независимую экспертизу и выяснила, что ее любимица умерла от «сердечно-легочной недостаточности вследствие травматических повреждений грудной клетки, легкого, сердца, печени, которые повлекли за собой патологические процессы в жизненно важных органах».

Теперь хозяйка хочет наказать врачей, которые причастны к смерти ее кошки.

Суд состоится во вторник, 13 августа

ИСТОЧНИК KP.RU

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