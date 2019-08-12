В Самаре будут судить ветеринаров, по вине которых умерла кошка
Жительница Самары пожаловалась на специалистов ветеринарных клиник города. Как сообщает guberniatv.ru, самарчанка уверена, что ее любимая кошка умерла от безответственного отношения ветеринарных медиков к работе.
У кошки породы канадский сфинкс началась аллергия на корм. За консультацией женщина обратилась в несколько известных ветклиник города. Однако, по мнению женщины, там не смогли поставить верный диагноз, но назначили лекарства.
Кошке стало хуже, ей откачивали жидкость из легких и даже делали переливание крови, каждый раз назначали новые лекарства, но лучше не становилось. После одной из процедур по откачке жидкости из легких кошка умерла. В ветклинике предложили провести бесплатное вскрытие.
Женщина сделала независимую экспертизу и выяснила, что ее любимица умерла от «сердечно-легочной недостаточности вследствие травматических повреждений грудной клетки, легкого, сердца, печени, которые повлекли за собой патологические процессы в жизненно важных органах».
Теперь хозяйка хочет наказать врачей, которые причастны к смерти ее кошки.
Суд состоится во вторник, 13 августа
ИСТОЧНИК KP.RU