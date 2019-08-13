Археологи рассказали, как продвигаются раскопки у Фрунзенского моста в Самаре

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-13T08:03:14+03:00

При исследовании старинных сооружений ученые нашли много интересных артефактов

Изменить размер текста: A A

В Самаре продолжаются археологические раскопки в районе строительства Фрунзенского моста. К настоящему времени ученые исследовали участок площадью более 700 квадратных метров.

- Работы ведутся на объекте археологического наследия «Старая Самара. Деревянные инженерные сооружения», возведенные не позднее середины XIX века. Ежедневно там трудятся около 40 человек. Завершить все работы планируется в сентябре 2019 года, - сообщили в пресс-службе управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

За время своих исследований специалисты нашли уже много различных предметов старины: украшения, посуду и даже кости животных. Среди недавних находок: монеты XVII – середины XX веков, фрагменты керамики, нательные кресты, орудия труда, остатки стеклянной и фарфоровой посуды и другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык и свистульку

Археологи продолжают работы по исследованию культурного слоя (подробности)

Археологи нашли у Фрунзенского моста в Самаре старинную посуду и монету начала XIX века

Ученые обнаружили в районе стройплощадки культурный слой площадью 400 кв.м (подробности)

В Самаре археологи нашли возле Фрунзенского моста счетные жетоны XVIII века

В Поволжье эти монеты пользовались большим спросом среди модниц (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU