2019-08-13T08:03:14+03:00
Общество

Археологи рассказали, как продвигаются раскопки у Фрунзенского моста в Самаре

При исследовании старинных сооружений ученые нашли много интересных артефактов
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: УГООКН Самарской областиФото: УГООКН Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре продолжаются археологические раскопки в районе строительства Фрунзенского моста. К настоящему времени ученые исследовали участок площадью более 700 квадратных метров.

- Работы ведутся на объекте археологического наследия «Старая Самара. Деревянные инженерные сооружения», возведенные не позднее середины XIX века. Ежедневно там трудятся около 40 человек. Завершить все работы планируется в сентябре 2019 года, - сообщили в пресс-службе управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

За время своих исследований специалисты нашли уже много различных предметов старины: украшения, посуду и даже кости животных. Среди недавних находок: монеты XVII – середины XX веков, фрагменты керамики, нательные кресты, орудия труда, остатки стеклянной и фарфоровой посуды и другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык и свистульку

Археологи продолжают работы по исследованию культурного слоя (подробности)

Археологи нашли у Фрунзенского моста в Самаре старинную посуду и монету начала XIX века

Ученые обнаружили в районе стройплощадки культурный слой площадью 400 кв.м (подробности)

В Самаре археологи нашли возле Фрунзенского моста счетные жетоны XVIII века

В Поволжье эти монеты пользовались большим спросом среди модниц (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карнавальный парад и ярмарка-выставка: появилась программа фестиваля цветов в Самаре
Тольяттинского потрошителя Олега Рылькова привезли в Самару
Около «Самара Арены» пройдет благотворительный забег в поддержку детей с синдромом Дауна
В Самару в сентябре привезут воинскую святыню
В Самаре потребовали снести молельный дом евангелистов на Мехзаводе
Ее нужно сажать! Мать зверски убитой в Тольятти двухлетней девочки попалась на краже телевизора
В Самарской области ищут пропавшего без вести 14-летнего подростка
Главой Куйбышевского района Самары станет чиновник минЖКХ или сотрудник завода «Кузнецов»
Такого жители не ожидали: в Самаре тротуар перегородили трубой, а коммунальщики убрали ее и кинули на газон
В Самаре приостановили строительство проблемной долевки на Димитрова, 74А
"Их дешевле в космос запустить, чем починить": неаккуратные самарцы сломали "золотые" туалеты в парке Гагарина
Гендиректор «Крыльев Советов» - о Миодраге Божовиче: «Руководство клуба ему доверяет»
В Тольятти 10-летний велосипедист угодил под колеса Subaru
Самарец похищал госномера с легковушек, чтобы установить на краденные «Газели»
В Самаре при пожаре в квартире на Ялтинской спасли 26-летнюю девушку