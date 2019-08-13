Археологи рассказали, как продвигаются раскопки у Фрунзенского моста в Самаре
В Самаре продолжаются археологические раскопки в районе строительства Фрунзенского моста. К настоящему времени ученые исследовали участок площадью более 700 квадратных метров.
- Работы ведутся на объекте археологического наследия «Старая Самара. Деревянные инженерные сооружения», возведенные не позднее середины XIX века. Ежедневно там трудятся около 40 человек. Завершить все работы планируется в сентябре 2019 года, - сообщили в пресс-службе управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
За время своих исследований специалисты нашли уже много различных предметов старины: украшения, посуду и даже кости животных. Среди недавних находок: монеты XVII – середины XX веков, фрагменты керамики, нательные кресты, орудия труда, остатки стеклянной и фарфоровой посуды и другое.
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ИСТОЧНИК KP.RU