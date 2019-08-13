В Самаре парень отправился в колонию строгого режима за посудомойку с 10 кг героина

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-13T14:11:06+03:00

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Промышленный районный суд Самары вынес приговор 19-летнему местному жителю, который обвинялся в покушении на сбыт 10 кг наркотиков, которые были спрятаны в посудомойке.

- Было установлено, что в ноябре 2018 года молодому человеку доставили домой коробку с посудомоечной машиной и 10 пакетами с героином. Он достал наркотики и оставил их хранить, чтобы в дальнейшем сбыть, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Заработать на продаже наркотиков парню так и не удалось — его задержали правоохранители. Как отметили в прокуратуре Промышленного района, которые поддерживали государственное обвинение в суде, молодой человек признал свою вину и рассказал, что получил посылку по предложению неизвестного мужчины. Суд признал самарца виновным и назначил ему 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU