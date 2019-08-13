Житель Октябрьска может сесть на два года за ловлю рыбы сетью

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-13T08:41:43+03:00

Мужчина причинил ущерб на сумму более 30 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Самарской области полицейские поймали браконьера, который незаконно ловил рыбу в акватории Волги. Злоумышленником оказался 42-летний житель Октябрьска.

- Мужчина рыбачил в районе села Печерское. В моторной лодке у него были найдены около 100 рыб различных пород, которых он выловил сетью. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил более 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении жителя Октябрьска правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU