В Самаре автобусы № 24 пустили в объезд из-за работ на Молодогвардейской

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-13T09:38:18+03:00

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В Самаре временно изменили схему движения автобусов № 24, который курсирует от автостанции «Аврора» до Хлебной площади. Правда, горожане об этом узнали уже после того, как безуспешно пытались дождаться этот автобус.

- Не встречала объявления о смене пути следования маршрута 24 в районе Самарской площади. «Прибывалка» показывает прибытие, табло показывает прибытие и только «синие» от холода бабушки натолкнули на мысль, что 24 не было давно! 40 минут ждали пенсионеры 24 автобус. Почему никто не проинформировал? - возмутились в Твиттере горожане.

В компании «СамараАвтоГаз» сообщили, что автобус № 24 изменил маршрут из-за аварийных работ на водопроводе по улице Молодогвардейской на участке от улицы Маяковского до Студенческого переулка. Пока автобусы этого маршрута будут ходить в объезд по улицам Молодогвардейской, Маяковского, Галактионовской и Вилоновской в обоих направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU