2019-08-13T09:54:25+03:00
Общество

Жители Самарской области больше месяца не смогут охотиться на барсуков

В регионе устанавливается запрет на охоту на этих животных
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрет на охоту будет действовать с 15 августа до 27 сентябряЗапрет на охоту будет действовать с 15 августа до 27 сентябряФото: Архив "КП"
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В Самарской области собираются установить запрет на проведение любительской и спортивной охоты на один из видов животных. Оградить от охотников решили барсуков. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

- Запрет на охоту в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов и способов охоты на территории охотничьих угодий Самарской области устанавливается при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах, - говорится в документе.

Согласно постановлению правительства Самарской области, охотиться на барсуков в регионе будет нельзя с 15 августа по 27 сентября. Контроль за этим будет вести департамент охоты и рыболовства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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