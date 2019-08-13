Жители Самарской области больше месяца не смогут охотиться на барсуков

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-13T09:54:25+03:00

Запрет на охоту будет действовать с 15 августа до 27 сентября Фото: Архив "КП"

В регионе устанавливается запрет на охоту на этих животных

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В Самарской области собираются установить запрет на проведение любительской и спортивной охоты на один из видов животных. Оградить от охотников решили барсуков. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

- Запрет на охоту в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов и способов охоты на территории охотничьих угодий Самарской области устанавливается при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах, - говорится в документе.

Согласно постановлению правительства Самарской области, охотиться на барсуков в регионе будет нельзя с 15 августа по 27 сентября. Контроль за этим будет вести департамент охоты и рыболовства.

ИСТОЧНИК KP.RU