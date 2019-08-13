Жители Самарской области больше месяца не смогут охотиться на барсуков
В Самарской области собираются установить запрет на проведение любительской и спортивной охоты на один из видов животных. Оградить от охотников решили барсуков. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.
- Запрет на охоту в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов и способов охоты на территории охотничьих угодий Самарской области устанавливается при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах, - говорится в документе.
Согласно постановлению правительства Самарской области, охотиться на барсуков в регионе будет нельзя с 15 августа по 27 сентября. Контроль за этим будет вести департамент охоты и рыболовства.
ИСТОЧНИК KP.RU