В Самаре при пожаре в квартире на Ялтинской спасли 26-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-13T10:10:10+03:00

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Днем в понедельник, 12 августа, в Октябрьском районе Самары произошел пожар. На улице Ялтинской, 7 загорелась одна из квартир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 14:49. По приезду было установлено, что в квартире на площади 20 кв.м горят домашние вещи. Пожарные эвакуировали из дома 10 человек, - рассказали в оперативном ведомстве.

По данным МЧС, в результате случившегося пострадала 26-летняя девушка. Пожарные успешно ее спасли. Локализовать возгорание им удалось в 15:05, а полностью его потушить — в 15:08. Причины пожара сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU