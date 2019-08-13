В Тольятти 10-летний велосипедист угодил под колеса Subaru

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-13T10:56:45+03:00

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В понедельник, 12 августа, около 17:00 на Автозаводском шоссе в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Там в районе дома № 26а под колеса Subaru Impreza угодил 10-летний велосипедист. Об этом сообщает отдел ГИБДД Тольятти.

- За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. Автомобилист наехал на мальчика, когда тот пересекал дорогу справа налево по ходу движения машины, - рассказали полицейские.

В результате случившегося мальчик получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU