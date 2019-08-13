Гендиректор «Крыльев Советов» - о Миодраге Божовиче: «Руководство клуба ему доверяет»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-13T11:24:41+03:00

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, как руководство клуба относится к главному тренеру команды Миодрагу Божовичу и не планирует ли отправлять его в отставку. Слова функционера приводит ТАСС.

- Можно не говорить о том, что над Божовичем сгущаются тучи – 100%, руководство клуба ему доверяет. Команда у нас строится, она достаточно молодая. Да, пришли несколько опытных игроков, они ребят сориентируют, пока где-то не хватает опыта и мастерства. Четыре поражения подряд ни о чем не говорят - если бы мы проиграли все вчистую, но мы уступили командам из еврокубков – «Локомотиву» и «Арсеналу». За исключением «Уфы», с которой так сложилось, - сказал Шашков.

Напомним, после 5 туров «Крылья» расположились на 14 месте в турнирной таблице РПЛ с 3-мя набранными очками.

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ИСТОЧНИК KP.RU