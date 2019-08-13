2019-08-13T12:09:48+03:00
Общество

Такого жители не ожидали: в Самаре тротуар перегородили трубой, а коммунальщики убрали ее и кинули на газон

Жители пожаловались на незаконный водоотвод, работники ЖКХ его демонтировали и просто выкинули на траву
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот так "убрались" коммунальщикиВот так "убрались" коммунальщики
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Жители Самары пожаловались на трубу, которая возле дома №366 по ул. Солнечная перегородила проход и проезд с колясками по тротуару. На фотографии видно, что кто-то в доме (владелец магазина или какого-то салона, управляющая компания или кто-то еще) сделал в доме водосток"нецелевым способом". В итоге здесь разрушена плитка.

- Полагаю, что решение в таком отводе не является целевым. Использовать съезд маломобильным не представляется возможным, - пожаловались жители.

На твит отозвался заместитель главы города Самара Владимир Василенко. Он поручил все убрать и прислать фото. Коммунальщики все выполнили и отчитались. Жители схватились за голову: трубу просто бросили рядом на газон, а разрушенную плитку оставили "как есть".

- Все, теперь всю отмостку размоет. Вы вообще с головой дружите, люди?! - возмущается самарец Евгений.

Пока дальнейших комментариев не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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