Главой Куйбышевского района Самары станет чиновник минЖКХ или сотрудник завода «Кузнецов»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-13T12:17:10+03:00

Конкурсная комиссия сузила число кандидатов на пост до двух человек

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Во вторник, 13 августа, в Самаре состоялся конкурс на пост главы Куйбышевского района. Всего на него было подано 9 заявок, сегодня число претендентов сократилось до двух.

- Конкурсная комиссия рекомендовала районному совету депутатов для принятия решения о назначении двух кандидатов: Алексея Коробкова и Валерия Медведева, - сообщили в пресс-службе администрации Куйбышевского района.

Напомним, что Алексей Коробков сейчас занимает должность руководителя управления оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, а Валерий Медведев — трудится начальником отдела режима и охраны ПАО «Кузнецов». Имя нового главы Куйбышевского района станет известно в четверг, 15 августа. Решение о его назначении примут члены районного совета депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU