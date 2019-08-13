2019-08-13T12:27:45+03:00
Общество

В Самарской области ищут пропавшего без вести 14-летнего подростка

Последний раз мальчика видели 10 августа в поселке Стройкерамика
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самарской области родственники и волонтеры разыскивают 14-летнего Виктора Быкова. В минувшую субботу, 10 августа, мальчик ушел из дома в поселке Стройкерамика Волжского района и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы Виктора: рост 165-170 см, среднего телосложения, светлые короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения подросток был одет в серо-белую футболку, синие джинсы и серые слипоны.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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