2019-08-13T13:29:38+03:00
Общество

В Самаре потребовали снести молельный дом евангелистов на Мехзаводе

Чиновники обратились в суд с просьбой признать эту постройку самовольной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд между евангелистами и департаментом градостроительства назначили на конец августаСуд между евангелистами и департаментом градостроительства назначили на конец августаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент градостроительства Самары обратился арбитражный суд с иском к Религиозной организации христиан веры евангельской «Первоапостолъская христианская миссия милосердия «Благовестие». Поводом для этого послужило одноэтажное здание площадью 487 кв.м на Красноглинском шоссе в поселке Мехзавод. Там располагается молельный дом евангелистов.

- Чиновники потребовали признать эту постройку самовольной и обязать религиозную организацию снести здание и металлическое ограждение, установленное на незаконно занятом участке площадью 2142,68 кв.м, в течение трех месяцев, - говорится в материалах дела.

Иск в суд был подан еще в начале июня. Предварительное судебное заседание назначалось на 9 июля, но его решили перенести на 30 августа. В качестве третьих лиц на заседание пригласили администрацию Красноглинского района, управление Росреестра по Самарской области, Госстройнадзор и мэрию Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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