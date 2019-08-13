2019-08-13T13:43:19+03:00
Общество

В Самару в сентябре привезут воинскую святыню

Речь идет об иконе «Спас Нерукотворный»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская епархияФото: Самарская епархия
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Этой осенью в Самару привезут воинскую святыню — икону «Спас Нерукотворный», которая была написана для главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Самарская епархия.

- Святой лик Спасителя всегда изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя, – объяснили представители духовенства.

Иконе предстоит преодолеть путь в более чем 57 тысяч километров. Ее поездка стартует с города-героя Севастополя и закончится в Москве. За время пути икона побывает в 120 городах. В Самару она прибудет в сентябре. Посмотреть на святыню можно будет с 13 по 19 сентября в Покровском кафедральном соборе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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