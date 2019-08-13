2019-08-13T13:58:53+03:00
Общество

Около «Самара Арены» пройдет благотворительный забег в поддержку детей с синдромом Дауна

Мероприятие состоится 22 сентября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дистанции разные – от 50 метров до 4 километров. Фото: vk.com/event74639557Дистанции разные – от 50 метров до 4 километров. Фото: vk.com/event74639557
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В Самаре пройдет пятый благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку детей с синдромом Дауна. Он состоится 22 сентября на аллее «Последняя миля» около «Самара Арены». Все участники забега получат медали, а победители - награды и призы. Кроме того, всех пришедших ждут концерт и развлекательная программа.

- В забеге могут принять участие все желающие, ограничений нет. Дети-инвалиды тоже могут, но нужно принести справку. Все желающие смогут пробежать свою дистанцию и пожертвовать любую сумму на развитие центра ранней помощи «Солнечный дом». Он работает уже полтора года, - рассказала в эфире радио «КП-Самара» педагог самарской областной общественной организации поддержки детей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Самарские солнышки» Наталья Гуркова.

Дистанции разные – от 50 метров до 4 километров. Кроме того, пройдет специальный костюмированный забег. Все подробности можно найти на сайте организации «Самарские солнышки» или в группе забега Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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