Около «Самара Арены» пройдет благотворительный забег в поддержку детей с синдромом Дауна

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-13T13:58:53+03:00

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В Самаре пройдет пятый благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку детей с синдромом Дауна. Он состоится 22 сентября на аллее «Последняя миля» около «Самара Арены». Все участники забега получат медали, а победители - награды и призы. Кроме того, всех пришедших ждут концерт и развлекательная программа.

- В забеге могут принять участие все желающие, ограничений нет. Дети-инвалиды тоже могут, но нужно принести справку. Все желающие смогут пробежать свою дистанцию и пожертвовать любую сумму на развитие центра ранней помощи «Солнечный дом». Он работает уже полтора года, - рассказала в эфире радио «КП-Самара» педагог самарской областной общественной организации поддержки детей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Самарские солнышки» Наталья Гуркова.

Дистанции разные – от 50 метров до 4 километров. Кроме того, пройдет специальный костюмированный забег. Все подробности можно найти на сайте организации «Самарские солнышки» или в группе забега Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU