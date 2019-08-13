Карнавальный парад и ярмарка-выставка: появилась программа фестиваля цветов в Самаре

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-13T14:10:17+03:00

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В следующую субботу, 24 августа, в Самаре в 15-й раз пройдет фестиваль цветов. В этом году он разместится на трех площадках: на пешеходной улице Куйбышева, в Струковском саду и на набережной реки Волги.

- На улице Куйбышева от площади Революции до Струковского сада пройдет цветочный парад. В его организации примут участие флористы из России и зарубежный стран. Карнавальные колонны украсят передвижными цветочными платформами, стилизованными под театральную тему, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Также на улице Куйбышева можно будет увидеть выступления артистов в цветочных костюмах, парад духовых оркестров и ретро-автомобилей. В Струковском саду 24 августа будут работать около 20 тематических площадок. Они будут посвящены истории парка. Также там разместится сенсорный сад для незрячих людей. Кроме того, в Струковском парке пройдут конкурс цветочных костюмов и выставки цветочных композиций. В летнем театре и на сцене открытой эстрады весь день будут выступать духовой оркестр, джазовые и эстрадные коллективы. Что касается площадки на набережной, то там все желающие смогут купить рассаду цветов, саженцы и сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU