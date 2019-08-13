2019-08-13T14:54:52+03:00
Общество

"Как понравиться девушке за 5 минут": тольяттинец устроил огненное шоу под окнами любимой

Мужчина забрался по лестнице в окно к красотке и вырвал у нее согласие на предложение руки и сердца
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Молодой человек удивил прохожихМолодой человек удивил прохожих
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В Тольятти местных жителей умилил "последний романтик", который устроил концерт под окнами своей возлюбленной. Молодой человек, видимо, музыкант, решил необычно сделать предложение руки и сердца своей девушке. Он подговорил друзей и устроил концерт под окнами девушки.

"Пусть горят, как в том стареньком храме, лампадами звезды. Я хочу обвенчаться с тобой одной, где бы я ни был", - проникновенно спел юноша и полез в окно к красотке по приставной лестнице. Невольные зрители удивились: девушка казалась безучастной, сидела, оперевшись на руку.

- Да она расплакалась просто, трогательно очень было! - тут же возразила девушка, которая и сняла это видео.

Все завершилось настоящим разноцветным салютом во дворе: "Она сказала "ДА" - слышно за кадром.

Большинство тольяттинцев поступок парня оценили. Правда, нашлись и те, кто начал упрекать мужчин в излишнем желании угодить дамам. Но романтику одобрили и другие мужчины: "Не умеете сами нормально себя вести, просто не лезьте", - написали они.

В Тольятти парень с розой в зубах карабкался на балкон с предложением к девушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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