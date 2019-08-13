Ветерана «Крыльев Советов» Валерьяна Панфилова избрали послом ГТО в Самарской области

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-13T14:37:29+03:00

Экс-футболист стал вторым, кто получил этот статус, в 63 регионе

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Ветеран самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов стал послом всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Для меня это неожиданно – стать послом ГТО. И очень почетно. Теперь чувствую дополнительную ответственность. Пройти тестирование не так уж просто, надо готовиться. У меня не все сразу получилось. Здесь главное не знак отличия, а поставить цель перед самим собой – «я смогу, я добьюсь», - отметил Валерьян Панфилов.

Напомним, что Валерьян Панфилов является рекордсменом «Крыльев» по числу отыгранных за клуб матчей — 413 игр. Он стал вторым послом ГТО в Самарской области. Осенью 2018 года этот статус был присвоен Олимпийской чемпионке по гандболу, представительнице тольяттинского клуба «Лада» Ирине Близновой.

ИСТОЧНИК KP.RU