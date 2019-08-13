2019-08-13T14:59:46+03:00
Общество

В Тольятти компания незаконно выдавала займы под залог авто и недвижимости

За нарушение закона организации и ее директору придется заплатить крупный штраф
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинская фирма не имела права выдавать горожанам потребительские займыТольяттинская фирма не имела права выдавать горожанам потребительские займыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти одну из финансовых организаций города и ее руководителя привлекли к административной ответственности. Дело в том, что фирму уличили в незаконной выдаче потребительских займов.

- Проверка показала, что организация в течение года более 4 раз предоставляла займы гражданам под залог недвижимости или транспорта под видом приобретения у них в собственность имущества и последующей передачи им его в пользование по договорам лизинга, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Поскольку предоставлением потребительских займов может заниматься только определенный круг юридических лиц, а тольяттинская компания к ним не относится, то ее признали виновной по статье ст. 14.56 КоАП РФ. Организации назначили штраф в 200 тысяч рублей, а ее директору — в 20 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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